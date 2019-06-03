В Минобороны РФ назвали пещерным варварством уничтожение бюста Жукова на Украине

В Министерстве обороны РФ отреагировали на уничтожение украинскими националистами памятника маршалу Советского Союза Георгию Жукову. В военном ведомстве сравнили снос бюста с пещерным варварством.

— Уничтожение в Харькове памятника маршалу Победы над нацизмом Георгию Жукову под улюлюкания и пляски молодчиков с молотками — наглядный пример результатов так называемого нового цивилизационного выбора Украины после 2014 года. Данный "выбор", к сожалению, направлен в противоположном от любой цивилизации направлении — к абсолютному, пещерному варварству, — сообщил Лайфу официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он добавил, что неонацисты хоть и пытаются остервенело заставить украинцев забыть об их статусе народа-победителя во время Второй мировой войны, но эти потуги обречены на провал. Конашенков напомнил о 30-х годах прошлого века, когда в Германии пытались насильно стереть память народа.

— Но от того и путь к финалу у них не менее предсказуем, — подытожил представитель Минобороны.

Как сообщал Лайф, представители нескольких украинских националистических организаций свалили бюст маршала Георгия Жукова в Харькове и повредили постамент. По их словам, таким образом они боролись за декоммунизацию Украины. На это отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров, заявив, что украинские националисты покрыли себя позором.