Суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа

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Суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа

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Джулиан Ассанж. Фото © Victoria Jones / PA

Прокурор запрашивал арест, чтобы иметь полномочия запросить экстрадицию Ассанжа из Великобритании.

Окружной суд Уппсалы отказался арестовывать Джулиана Ассанжа. В Швеции основателя WikiLeaks обвиняют в преступлениях сексуального характера.

Одним из оснований прокуратуры для запроса на арест была необходимость продолжать расследование, — сообщила судья, которая рассматривала дело.

Она уточнила, что предыдущий ордер на арест был выдан, когда Ассанж был в Посольстве Эквадора. Но сейчас он отбывает тюремный срок в Великобритании, поэтому заочный арест подсудимого "представляется непропорциональной мерой".

Отмечается, что прокурор требовал ареста, чтобы иметь полномочия запросить экстрадицию Ассанжа из Великобритании.

Ранее СМИ узнали, почему Ассанжу не предъявят обвинений в утечке секретных данных ЦРУ.

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