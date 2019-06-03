Суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа

Прокурор запрашивал арест, чтобы иметь полномочия запросить экстрадицию Ассанжа из Великобритании.

Окружной суд Уппсалы отказался арестовывать Джулиана Ассанжа. В Швеции основателя WikiLeaks обвиняют в преступлениях сексуального характера.

— Одним из оснований прокуратуры для запроса на арест была необходимость продолжать расследование, — сообщила судья, которая рассматривала дело.

Она уточнила, что предыдущий ордер на арест был выдан, когда Ассанж был в Посольстве Эквадора. Но сейчас он отбывает тюремный срок в Великобритании, поэтому заочный арест подсудимого "представляется непропорциональной мерой".

Отмечается, что прокурор требовал ареста, чтобы иметь полномочия запросить экстрадицию Ассанжа из Великобритании.

Ранее СМИ узнали, почему Ассанжу не предъявят обвинений в утечке секретных данных ЦРУ.