Задержанный экс-глава Ивановской области ответил на вопрос о здоровье улыбкой

Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков, которого подозревают в хищении 700 миллионов рублей, не стал отвечать на вопросы журналистов перед заседанием в Басманном суде Москвы. На просьбу рассказать о своём самочувствии задержанный лишь улыбнулся.

Ранее Лайф опубликовал видео обысков в доме Конькова и его последующего задержания. Чиновник и управляющий директор компании "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин подозреваются в хищении 700 миллионов рублей.