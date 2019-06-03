Задержанный экс-глава Ивановской области ответил на вопрос о здоровье улыбкой

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Задержанный экс-глава Ивановской области ответил на вопрос о здоровье улыбкой

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Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков, которого подозревают в хищении 700 миллионов рублей, не стал отвечать на вопросы журналистов перед заседанием в Басманном суде Москвы. На просьбу рассказать о своём самочувствии задержанный лишь улыбнулся.

Ранее Лайф опубликовал видео обысков в доме Конькова и его последующего задержания. Чиновник и управляющий директор компании "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин подозреваются в хищении 700 миллионов рублей.

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