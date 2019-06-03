Путин завтра посетит открытие памятника узникам концлагерей и еврейских гетто

Президент РФ Владимир Путин завтра посетит церемонию открытия памятника Героям сопротивления в фашистских концлагерях и еврейских гетто. Лидер страны также осмотрит выставку памяти в Еврейском музее и центре толерантности в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Церемония закладки памятника состоялась в прошлом году. На ней присутствовал Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Добавим, завтра российский лидер также проведёт совещание с правительством. Будет обсуждаться тема привлечения средств граждан для строительства жилья с использованием счетов эскроу.