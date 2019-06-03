Полицейский в Туве устроил свадьбу со стрельбой и кортежем из внедорожников

Одна из машин врезалась в автомобиль ИЖ, водителя которого госпитализировали с различными травмами.

В столице Республики Тыва Кызыле в первый день лета прошла свадьба, которая надолго запомнилась местным жителям. Как выяснил Лайф, в кортеже из нескольких дорогих иномарок по городу проехал новоиспечённый муж Седен Чойган, простой лейтенант полиции. Празднование сопровождалось стрельбой в воздух, а также вылилось в ДТП для одного из водителей. В отношении самого лейтенанта и его гостей начата служебная проверка.

Как стало известно Лайфу, жених 1994 года рождения оказался близким другом регионального министра спорта Субудая Монгуша.

Пресс-служба МВД по Республике Тыва сообщает, что водителям кортежа вынесено 17 постановлений по делам об административных правонарушениях. Руководство МВД по республике взяло на контроль служебные проверки.

А в Якутии свадьбу ранее отметили другим образом, изобразив рядом с автомобилем молодожёнов охрану Ким Чен Ына.