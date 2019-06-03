В Шереметьево пообещали устранить проблемы с выдачей багажа к концу месяца

Пассажирам начали бесплатно раздавать воду и сэндвичи, а также предлагать доставить их вещи домой бесплатно.

В аэропорту Шереметьево принимают меры для сокращения времени ожидания выдачи задержанного багажа, но стабилизировать ситуацию удастся только к концу июня. Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе воздушной гавани.

— Согласно предварительному прогнозу, ситуация с выдачей багажа стабилизируется к окончанию текущего месяца, — уточнил представитель Шереметьево.

Сейчас с ожидающими багаж пассажирами в аэропорту работают дополнительные диспетчеры и супервайзеры. Кроме того, тем, кто не может получить свои вещи в течение 25 минут с момента посадки, начали бесплатно раздавать воду и сэндвичи, а после получаса ожидания пассажиры получают право на бесплатную доставку своего багажа.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку из-за задержек с выдачей багажа в Шереметьево.