Спасённый спецназовцем ГРУ: Если б не он, нас бы зарезали

Мужчина рассказал Лайфу подробности группового избиения толпой местных жителей и убийства Никиты Белянкина.

Александр Сергеев, один из двух мужчин, на которых в подмосковном кафе набросилась толпа преступников, рассказал Лайфу о событиях, которые затем привели к гибели бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.

Сергеев получил ножевое ранение брюшной полости. Когда Белянкин решил защитить его с другом от разъярённой толпы, та переключилась на бывшего военного. Как рассказал Лайфу пострадавший мужчина, фактически Никита ценой своей жизни спас их с другом.

— Не могу точно вспомнить (как начался конфликт. — Прим. Лайфа). Мы вроде как не конфликтовали. Скорее всего, они были просто пьяны. Вывели нас с другом, развели по разные стороны улицы и начали избивать. Окружили и избивали. Меня в общем-то недолго избивали, пырнули ножом, и я большую часть конфликта лежал, закрывая рану рукой. А друга избивали. Потом Никита подошёл, ну, как я слышал. Я в другой стороне улицы лежал, просто слышал хлопки — выстрелы пистолета, — рассказал Александр Сергеев.

Как пояснил Александр, его и друга окружали равные группы нападавших по пять-шесть человек. Но когда появился Никита Белянкин, все нападавшие переключились на него. Это и спасло пострадавших мужчин от окончательной расправы, уверен Александр.

— Моего друга бы зарезали, потом разошлись по своим делам. Меня б тоже прирезали до конца, — оценил свои шансы в той ситуации Александр, если бы нападавших не отвлёк спецназовец.

Александр отметил, что нападавших он видел впервые, хотя признал, что иногда бывал в кафе-баре, где начался конфликт.

Как сообщал Лайф, в массовой драке недалеко от МКАДа погиб бывший боец спецназа, принимавший участие в боевых действиях в Сирии. Мужчина вступился за других избиваемых толпой людей. Его друг рассказал Лайфу подробности произошедшего. По его словам, Никита Белянкин пытался отстреливаться от нападавших. По факту убийства Следственный комитет России возбудил уголовное дело, позднее стало известно о первом задержании подозреваемого.