В ЕС намерены на год продлить санкции против Крыма и Севастополя

В Евросоюзе намерены продлить на год санкции против Крыма и Севастополя. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Брюсселе, официальное решение об ограничительных мерах планируется принять 17 июня в Люксембурге и без обсуждения.

Отмечается, что решение о санкциях, срок действия которых истекает 23 июня, не связано с расширением чёрного списка представителей Евросоюза, который ввёл МИД РФ.

Санкции против Крыма включают в себя запрет на импорт товаров с полуострова в ЕС. Кроме того, европейские круизные лайнеры не могут заходить в порты республики и т.д.