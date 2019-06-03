Савичева ответила на вопрос о готовности вновь выступить на Евровидении

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Савичева ответила на вопрос о готовности вновь выступить на Евровидении

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Фото © Instagram/yuliasavicheva

Певица уже представляла Россию на международном конкурсе в 2004 году. Тогда она оказалась на 11-м месте.

Певица Юлия Савичева заявила, что для успешного выступления на Евровидении главное, что нужно сделать, — справиться с "собственными тараканами" и побороть себя. Сама певица не даёт однозначного ответа, хотела бы она снова представлять Россию на конкурсе.

Тут ведь многое зависит от песни, от номера. Поэтому миллион раз подумала бы, прежде чем снова отправляться на штурм музыкального евроолимпа снова, — передаёт портал "Дни.ру" слова артистки.

Певица отметила, что восхищается Димой Биланом и Сергеем Лазаревым, которые были на Евровидении дважды. По её словам, это невероятный стресс и огромная ответственность.

Напомним, Юлия Савичева уже представляла Россию на международном конкурсе в 2004 году. Тогда певице было всего 17 лет. Она не смогла справиться с волнением и оказалась всего на 11-й строчке в таблице конкурса.

Ранее Лайф сообщал, что Литва решила оспорить результаты Евровидения-2019.

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