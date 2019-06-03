Савичева ответила на вопрос о готовности вновь выступить на Евровидении

Певица уже представляла Россию на международном конкурсе в 2004 году. Тогда она оказалась на 11-м месте.

Певица Юлия Савичева заявила, что для успешного выступления на Евровидении главное, что нужно сделать, — справиться с "собственными тараканами" и побороть себя. Сама певица не даёт однозначного ответа, хотела бы она снова представлять Россию на конкурсе.

— Тут ведь многое зависит от песни, от номера. Поэтому миллион раз подумала бы, прежде чем снова отправляться на штурм музыкального евроолимпа снова, — передаёт портал "Дни.ру" слова артистки.

Певица отметила, что восхищается Димой Биланом и Сергеем Лазаревым, которые были на Евровидении дважды. По её словам, это невероятный стресс и огромная ответственность.

Напомним, Юлия Савичева уже представляла Россию на международном конкурсе в 2004 году. Тогда певице было всего 17 лет. Она не смогла справиться с волнением и оказалась всего на 11-й строчке в таблице конкурса.

Ранее Лайф сообщал, что Литва решила оспорить результаты Евровидения-2019.