Дело об убийстве спецназовца ГРУ передали в центральный аппарат СК

Дело об убийстве бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина в посёлке Путилково Красногорского района передали в центральный аппарат СКР. Это было сделано по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина.
— Александр Бастрыкин для дальнейшего расследования поручил передать уголовное дело по факту убийства бывшего военнослужащего, ветерана боевых действий в центральный аппарат ведомства, — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Кроме того, Бастрыкин поручил обеспечить качественное расследование убийства и в кратчайшие сроки задержать причастных к преступлению.
Как сообщал Лайф, в массовой драке на севере Москвы погиб бывший боец спецназа, принимавший участие в боевых действиях в Сирии. Мужчина вступился за других избиваемых толпой людей. Его друг рассказал Лайфу подробности произошедшего. По его словам, Никита пытался отстреливаться от нападавших. Известно, что один подозреваемый уже задержан.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени