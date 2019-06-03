Дело об убийстве спецназовца ГРУ передали в центральный аппарат СК

Дело об убийстве бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина в посёлке Путилково Красногорского района передали в центральный аппарат СКР. Это было сделано по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина.

— Александр Бастрыкин для дальнейшего расследования поручил передать уголовное дело по факту убийства бывшего военнослужащего, ветерана боевых действий в центральный аппарат ведомства, — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Кроме того, Бастрыкин поручил обеспечить качественное расследование убийства и в кратчайшие сроки задержать причастных к преступлению.

Как сообщал Лайф, в массовой драке на севере Москвы погиб бывший боец спецназа, принимавший участие в боевых действиях в Сирии. Мужчина вступился за других избиваемых толпой людей. Его друг рассказал Лайфу подробности произошедшего. По его словам, Никита пытался отстреливаться от нападавших. Известно, что один подозреваемый уже задержан.