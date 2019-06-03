СМИ узнали о желании Порошенко стать "отцом нации"

Экс-глава государства не хочет занимать никакие должности, а просто мечтает о влиянии.

Бывший президент Украины Пётр Порошенко собирается возглавить партию "Европейская солидарность", а затем стать "отцом нации". О планах политика пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники в его окружении.

— Порошенко возглавит партию, но должен стать не депутатом, а отцом нации. Что-то типа Качиньского в Польше: никаких должностей не занимает, но на самом деле авторитет и влияние, — объясняет собеседник издания.

По его словам, кто именно будет представлять партию на выборах в Верховную раду, пока не известно, но экс-президент лично формирует список. При этом старых соратников, у которых хоть немного запятнана репутация, Порошенко не собирается туда включать.

Ранее партия "Блок Петра Порошенко" сменила название на "Европейскую солидарность" и лидера Виталия Кличко на Порошенко.