Экс-губернатора Ивановской области арестовали по делу о хищении 700 млн рублей

Басманный суд Москвы сегодня отправил под стражу бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова по делу о хищении 700 миллионов рублей. Он будет находиться под арестом до 30 июля.
Сторона защиты просила отправить бывшего главу региона под домашний арест.
Помимо Конькова в ходе расследования уголовного дела по факту хищения бюджетных средств был задержан управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин. Ранее ФСБ показала видео задержания экс-губернатора.
Сегодня перед заседанием суда Коньков лишь улыбнулся после вопроса о его самочувствии.
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