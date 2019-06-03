Экс-губернатора Ивановской области арестовали по делу о хищении 700 млн рублей

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Экс-губернатора Ивановской области арестовали по делу о хищении 700 млн рублей

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Сторона защиты просила отправить его под домашний арест. Пока он будет находиться за решёткой два месяца.

Басманный суд Москвы сегодня отправил под стражу бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова по делу о хищении 700 миллионов рублей. Он будет находиться под арестом до 30 июля.

Сторона защиты просила отправить бывшего главу региона под домашний арест.

Помимо Конькова в ходе расследования уголовного дела по факту хищения бюджетных средств был задержан управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин. Ранее ФСБ показала видео задержания экс-губернатора.

Сегодня перед заседанием суда Коньков лишь улыбнулся после вопроса о его самочувствии.

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