Опубликованы уникальные снимки двойного астероида, пролетевшего мимо Земли

Эта неразлучная парочка не является потенциально опасной, но уж очень похожа на другой двойной астероид, столкновение с которым в отдалённом будущем может угрожать нашей планете.

Фотографии двойного астероида, который на днях пролетел на расстоянии 5,2 млн км от нашей планеты, опубликовали на сайте Европейской южной обсерватории. Речь идёт о дистанции, которая в 14 раз превышает путь от Земли до Луны, а ещё о скорости около 70 тысяч км/ч. В общем, условия для наблюдений были затруднительными, и тем не менее телескоп VLT справился с задачей.

И хотя именно этот астероид Земле не угрожал, учёные воспользовались этой возможностью, чтобы отрепетировать реакцию на появление действительно опасного околоземного объекта. Речь идёт о Дидимосе — другом двойном астероиде, чья вероятность столкновения с Землёй, по мнению учёных, достаточно высока. Дидимос и его спутник по имени Дидимун очень похожи на космический объект, чьи снимки сегодня получили учёные. В 2022 году зонд DART, который планируют запустить НАСА и ЕКА, попытается врезаться в Дидимун, чтобы изменить его орбиту вокруг его "старшего брата" и протестировать возможность отклонения астероида.

Напомним, что, по подсчётам экспертов, целых шесть астероидов приблизятся к Земле до 2029 года. Один из них — астероид Апофис, столкновение с которым может привести к глобальной катастрофе, но будем надеяться, что всё обойдется.