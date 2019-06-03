Натюрморт Петрова-Водкина ушёл с молотка за 12 миллионов долларов

Произведение было написано в 1928 году, когда русский авангардист был на пике своей карьеры.

Картина русского художника Кузьмы Петрова-Водкина "Натюрморт с сиренью" продали на аукционе Christie's в Лондоне за 11,7 миллиона долларов.

Как сообщается на официальной странице аукциона в " Твиттере ", натюрморт стал "самой дорогой картиной, проданной на аукционах русского искусства".

Картина "Натюрморт с сиренью" написана в 1928 году, когда русский авангардист был на пике своей карьеры. Через четыре года художник создал натюрморт "Черёмуха в стакане", впоследствии ставший одним из самых узнаваемых в его творчестве.

Ранее Лайф сообщал, что картину эмигранта из России продали во Франции за рекордные 28,5 млн рублей.