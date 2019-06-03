Детдомовцы устроили голодовку в Хабаровске из-за проблем с жильём

За положенные законом квадратные метры сироты бьются на протяжении нескольких лет и больше.

В Хабаровске воспитанники детских домов вышли к зданию краевого правительства и объявили о голодовке. Причина — невозможность выбить у властей положенное по закону жильё. Об этом рассказал Лайфу куратор акции Александр Колосков.

— Одна из девушек не получает квартиру уже 12 лет по решению суда. Кто-то три или четыре года. Люди уже устали, эта проблема не решается уже десятилетия, — возмущается он.

По его словам, детдомовцы решились на голодовку спонтанно. Они принесли с собой спальные мешки, поскольку возводить палатки им не разрешили. Сейчас в пикете принимает участие 11 человек в возрасте от 24 до 33 лет. Одной из девушек сегодня стало плохо, ей понадобилась госпитализация.

Колосков добавил, что их голодовка уже начала действовать — один за другим к участникам акции подходят разные чиновники, а ночью приезжал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Глава региона пообещал обеспечить голодающих всем необходимым, едой горячей и водой, палатками.

Ранее сообщалось, что исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что в стране скоро закроются все детские дома.