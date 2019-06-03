"Мы всё знаем, но боимся". Нижегородская турбаза отказалась принять детей с ВИЧ

Организаторы мероприятия для ВИЧ-положительных малышей в ужасе от невежества оппонентов. А те в свою очередь утверждают, что недопонимание возникло не из-за диагноза ребятишек, а ввиду увеличения сроков размещения.

Спортивная деревня "Новинки" в Нижегородской области отказалась размещать у себя 50 человек с положительным ВИЧ-статусом, большинство из которых дети. Об этом рассказала Лайфу руководитель благотворительного фонда СТЭП Ольга Кузьмичёва.

— Мы пытались им объяснить, поговорить, на что нам ответили, что "мы всё знаем, но мы боимся". За всё время на меня никогда не выходил директор, — говорит она.

В итоге фонд был вынужден забрать аванс. При этом Кузмичёва утверждает, что после обнародования информации об отказе в отдыхе детям с ВИЧ с ними связался администратор турбазы и предложил подъехать к ним. Она заявила, что фонд продолжает вести переговоры, потому что праздник для ребят должен состояться.

В свою очередь, руководитель турбазы Алексей Шарков заявил, что они не отказывали проекту "Школа маленьких плюсиков" в размещении детей с ВИЧ. По его словам, они неоднократно принимали его участников ранее, в том числе в прошлом году. Недопонимание возникло из-за увеличения сроков размещения, говорит он.

— Сроки проживания были до суток, а в данный заезд планировали более трёх, и поэтому мы попросили провести инструктаж с нашими сотрудниками... На нашу просьбу никак не отреагировали, просто приехал человек и забрал аванс, не сказав ничего, — написал Шарков в "Фейсбуке".

В подробностях этой истории сейчас разбирается региональный Роспотребнадзор. На днях у них запланировано проведение совещания с директором фонда "СТЭП" Ольгой Кузьмичевой, представителями Спортивной деревни "Новинки" и Уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области.

Кроме того, Управление Роспотребнадзора планирует провести семинар для сотрудников спортивной деревни и рассказать о способах передачи ВИЧ-инфекции.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий людям с ВИЧ и гепатитом С теперь усыновлять детей.