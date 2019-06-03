Кировчанин поссорился с подругой и разбил ей голову о стену

Мужчина во время конфликта был пьян, но ранее никогда не находился в местах лишения свободы.

В Кирове на улице Ульяновская 31-летний местный житель во время приступа ярости схватил за голову свою 47-летнюю знакомую и четыре раза приложил её о стену хозяйственных построек у ближайшего дома.

Женщина попала в больницу с тяжёлым ушибом головного мозга и спустя несколько дней скончалась, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Подозреваемого задержали, свою вину он признал полностью, также рассказал, что вместе с погибшей распивал спиртные напитки.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть".

Ранее Лайф рассказывал, что в Нижнем Тагиле от черепно-мозговой травмы скончалась восьмилетняя девочка, на неё с балкона сбросил тяжёлый смеситель пятилетний мальчик.