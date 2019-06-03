Космонавты стали жаловаться на слух из-за шума на МКС

Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалёв рассказал журналистам, что космонавты на МКС стали жаловаться на ухудшение слуха.
— Что касается проблем, профессиональных заболеваний, да, они есть. Сейчас с этой проблемой повышенного шума на станции борются техническими средствами, — пояснил он.
По словам Крикалёва, сейчас на международной станции устанавливаются модифицированные вентиляторы и ставится дополнительная звукоизоляция. Он отметил, что во время полётов на МКС сам менял старые вентиляторы на более тихие.
В свою очередь, директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов заявил, что сегодня к полётам всё чаще допускаются космонавты с отклонениями в здоровье.
Напомним, "Роскосмос" 31 мая объявил о новом наборе в отряд космонавтов. Дмитрий Рогозин заявил, что ожидает в нём активного участия девушек. Однако корпорация не будет создавать женский отряд космонавтов.
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