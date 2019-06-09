Лучший бюджетник весны? Samsung сделала смартфон за 13 000 рублей не хуже Xiaomi

Этой весной Samsung с головой ушла в борьбу за место под солнцем на рынке бюджетных смартфонов и смартфонов средней ценовой категории. Мы уже рассказывали вам про "средняки" Galaxy A50 и А70, сегодня же настал черёд одного из самых доступных южнокорейских смартфонов — Galaxy M20.

Дизайн и эргономика

Внешность M20 кричит о своей ценовой категории. Здесь нет модной стеклянной крышки или пёстрого градиента. Задняя часть M20 сделана из глянцевого пластика. Привет, царапины. В нашем случае цвет тёмно-синий, или, как настаивает Samsung, "синий океан". Есть также чёрный, или, опять же по задумке вендора, "мокрый асфальт". Оба выглядят довольно спокойно, не в стиле китайцев.

На крышке видны логотип компании, сканер отпечатков пальцев, два глазка камеры и вспышка. Всё оформлено максимально аскетично. Камера не выпирает и даже не обрамлена блестящим ободом. Сканер и вспышка тоже утоплены в корпус.

На торцах тоже всё привычно. Справа — "качелька" громкости и кнопка питания. Снизу — разъём для наушников, USB-C, микрофон и сетка динамика. Слева — только SIM-лоток и отверстие для "скрепки". Сверху — ещё один микрофон.

Экран занимает почти 84% передней панели. То есть рамки есть, но небольшие. Снизу — традиционно самая толстая. Это, конечно, пережиток времени, но ругать за это доступный аппарат не стоит. Сверху — каплевидный вырез и разговорный динамик, спрятанный глубоко и впритык к верхнему торцу. Пыль и прочий мелкий мусор так и норовят там поселиться.

Корпус устройства сегментирован. Лицевая часть вместе с экраном сильно выступает вперёд. Чем-то напоминает старые iPhone. Рука этот выступ чувствует всегда, но не можем сказать, что это плохо.

Общие впечатления от дизайна Galaxy M20 позитивные. Несмотря на гигантскую батарею, аппарат довольно лёгкий. Формы у смартфона плавные: все углы и острые грани сильно сглажены. Единственное, что можем отнести к недостаткам, так это высоко задранный сканер отпечатков пальцев. Что, впрочем, не катастрофично, так как есть функция распознавания лиц.

Экран и звук

В Galaxy M20 установлена 6,3-дюймовая IPS-матрица типа Infinity V с разрешением 1080 на 2340 пикселей (FHD+). Infinity-V — это маркетинговое обозначение вытянутых экранов Samsung с каплевидным вырезом. Есть ещё Infinity-U и Infinity-O: первый — для экранов с овальным вырезом, второй — для экранов с отверстиями в дисплее, как у флагманской линейки.

Но вернёмся к экрану M20. Согласно лабораторным тестам GSMArena, он не такой яркий, как у Redmi Note 7, но у Samsung чуть более глубокий чёрный. При этом у них почти идентичная контрастность. В целом к экрану больших нареканий нет. Углы обзора отличные. Случайные срабатывания бывают, но не чаще, чем у других аппаратов.

Звук удобоваримый. Запас громкости внешнего динамика позволит комфортно смотреть видео и слушать музыку в помещении, но не более. Есть басы и выраженные средние частоты. Однако в целом звук немного грязноват. Особенно когда громкость выкручена на максимум.

C наушниками — порядок. Причём не только с проводными, но и с Bluetooth. Поскольку есть поддержка кодека aptX. Не то чтобы это какая-то инновация, но сегодня не все недорогие смартфоны могут порадовать этой опцией. К тому же есть встроенный пресет Dolby Atmos — с ним смотреть фильмы и сериалы приятнее.

Производительность и автономность

За быстродействие в Galaxy M20 отвечают восьмиядерный процессор Exynos 7904 и в нашем случае три гигабайта оперативной памяти. Для хранения пользовательских данных производитель выделил 32 ГБ. Впрочем, это хранилище можно расширить за счёт micro SD. Есть также версия M20 на 4/64 ГБ.

Популярным аналогом Exynos 7904 является Snapdragon 636. Это умеренно производительные, но довольно гуманные по отношению к батарее процессоры. Работа M20 радует: интерфейс отзывчивый, а приложения запускаются быстро. Но то ли ввиду особенности алгоритмов Exynos, то ли ввиду недостаточной оптимизации, смартфон иногда подвисает на долю секунды. Например, клавиатура в браузере может не сразу начать печатать, хотя визуально она уже отображается. Или же интерфейс камеры после запуска может несколько мгновений игнорировать касания пользователя. Баги эти совсем не критичные, но они есть.

В играх Exynos 7904 держится молодцом. Тот же PUBG Mobile идёт на средних настройках графики и работает довольно плавно. Хотя, само собой, первое время после старта аппарату требуется несколько секунд, чтобы отрендерить локацию. Есть ощущение, что тот же Snapdragon 636 с этим справляется несколько быстрее.

Производителем заявлено, что в M20 стоит аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Для сравнения: даже у линейки Redmi от Xiaomi, которая всех восхищает своей автономностью, только 4000 мАч. Как следствие, M20 влёгкую переживает марафон в сутки, а то и двое.

Не может не радовать и то, что смартфон поддерживает стандарт быстрой зарядки Quick Charge 2.0. До 25% аппарат заряжается примерно за 30 минут, до 50% — за час. Для 5000 мАч это неплохой результат. Приятно также, что в комплекте со смартфоном идёт "быстрый" блок питания.

Камера

Основных камер у Galaxy M20 две: на 13 Мп с диафрагмой f/1,9 и на 5 Мп с апертурой f/2,2 и линзой с углом обзора 120 градусов. Фронталка на 8 Мп с апертурой f/2,0.

Как правило, от бюджетных смартфонов по части фото не ждёшь ничего хорошего. Они зачастую неплохо снимают при дневном свете и сильно сдают позиции с наступлением темноты. Galaxy M20 при этом, как нам кажется, если не выше, то точно идёт впритык к лидерам своего сегмента вроде Redmi Note 7.

Днём смартфон снимает очень прилично. Пускай даже из-за небольшого разрешения сенсора снимки при кропе теряют в детализации. Отдельно отметим, что в M20 есть поддержка HDR, но в автоматическом режиме обработка включается не всегда. Поэтому рекомендуем сразу включить HDR и не выключать, потому что с ним в девяти из десяти случаев снимки получаются насыщеннее.

В сумерках и ночью недорогой Galaxy, конечно, снимает слабо, но точно не хуже того же Xperia 10 Plus .

Широкоугольная камера со своей задачей справляется. Но лучше ею пользоваться только днём или при хорошем свете. Вечером снимки почти всегда получаются непотребными.

Собственно, вкрутив "ширик", Samsung оставила M20 без телевика, который пригодился бы для портретных снимков. Без него же боке чаще получаются плохими, чем хорошими. И вообще здесь этот режим срабатывает только в том случае, если в кадре есть лицо человека. На животное или любой другой предмет стриггерить режим портретной съёмки у нас не удалось.

Селфи делает детализированные снимки, но сильно уводит цвета в тёплые тона. Получается не очень естественно. В общем, если пользователь трезво оценивает фотовозможности современных бюджетных смартфонов, то он точно не будет разочарован тем, что предлагает M20.

Вывод

Galaxy M20 — приятный смартфон. Особенно если учесть, что он стоит меньше 13 000 рублей. А если вспомнить, какими бюджетники южнокорейского бренда были несколько лет назад, то M20 и вовсе сойдёт за прорыв.

Главным конкурентом этой модели, пожалуй, является Redmi Note 7. Выбирать между ними стоит исходя из приоритетов. Если пользователю нужен более молодёжный дизайн, проверенный процессор и камера с большим потенциалом, то мы ему порекомендуем китайца. Если же важнее наличие NFC, от отсутствия которого страдают все дешёвые Xiaomi, более предсказуемая камера и неисчерпаемая ёмкость аккумулятора, — то Samsung.