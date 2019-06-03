В команде Зеленского объяснили снос бюста Жукова политикой Порошенко

Пресс-секретарь президента Украины пояснила, что Владимир Зеленский распорядился выяснить "правовую коллизию" и выбрать наиболее подходящее решение конфликта.

Разрушение в Харькове представителями националистических организаций бюста маршала Георгия Жукова стало следствием многолетней непродуманной политики предыдущих украинских властей. Такое заявление сделала пресс-секретарь нового президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.

— Ситуация вызвала резонанс, и она является примером несовершенной и непродуманной гуманитарной политики, которая продолжалась последние несколько лет. Она показывает, что должен быть разработан новый механизм для установления диалога между властью и обществом, — сказала официальный представитель украинского лидера.

Мендель пояснила, что, хотя националисты объяснили свои действия соблюдением так называемого закона о декоммунизации, данный документ предусматривает исключения для советских деятелей, которые участвовали в борьбе с фашистской оккупацией Украины.

По её словам, Владимир Зеленский уже поручил харьковской администрации выяснить "правовую коллизию" произошедшего, обсудить с гражданами случившееся и выбрать наиболее подходящее решение конфликта.

Как сообщал Лайф, 2 июня представители нескольких украинских националистических организаций свалили бюст маршала Георгия Жукова в Харькове и повредили постамент. По их словам, таким образом они боролись за декоммунизацию Украины. На это отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров, заявив, что украинские националисты покрыли себя позором.

С 2015 года — при президентстве Петра Порошенко — на Украине вступил в силу так называемый закон о декоммунизации. Он предполагает запрет на пропаганду и использование советской символики. В рамках этого закона был переименован целый ряд населённых пунктов и улиц, носивших имена советских деятелей. За последние четыре года в рамках так называемой декоммунизации на Украине было изменено порядка 52 тысяч топонимов и демонтировано более 2,5 тысячи памятников, большинство из которых посвящено Владимиру Ленину.