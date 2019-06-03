В ПАСЕ предложили допустить Россию до участия в июньской сессии

Европейские парламентарии также призвали внести изменения в устав, запрещающие лишать членов организации права голоса.

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил допустить российскую делегацию до участия в июньской сессии. Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе ПАСЕ.

— Комитет предлагает отступить от правил ПАСЕ, чтобы пригласить парламенты стран-членов, которые не представлены делегациями в Ассамблее — Боснию и Герцеговину и Российскую Федерацию, — для представления своих полномочий на неполной сессии в июне 2019 года, — говорится в резолюции.

Комитет также предложил внести уточнение в регламент, "чтобы в контексте оспаривания или пересмотра полномочий права участников голосовать, говорить и быть представленными в обоих уставных органах СЕ не приостанавливались и не отнимались".

Инициатива будет рассмотрена на голосовании в ходе летней сессии, которая открывается 24 июня в Страсбурге.

Напомним, в 2014 году после событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ российская делегация была лишена части своих полномочий и прекратила участвовать в сессиях ПАСЕ, а также выплачивать взносы в Совет Европы.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон призвали быстро решить вопросы по членству РФ в Совете Европы.