Россияне стали чаще травиться алкоголем

Наибольшим спросом из алкоголя пользуется пиво. На втором месте — вино. Далее следует водка, ликёр, шампанское и коньяк.

Согласно данным за прошлый год, которые привёл Роспотребнадзор в своём докладе, в России показатель острых отравлений алкоголем составил 35,5 случая на 100 тысяч населения. И он стал самым высоким за последние пять лет.

Однако ведомство также констатирует, что число отравлений, которые закончились смертью, снизилось с 0,082 на тысячу населения (2017-й) до 0,078.

Больше всего людей травится напитками с этиловым спиртом, но также есть случаи отравления денатуратом, одеколоном и парфюмом, стеклоочистителями, суррогатами алкоголя, техническим спиртом, тормозной жидкостью, тосолом, этиленгликолем, метанолом, сивушным маслом, 2-пропанолом и другими спиртами.

Так, сегодня Лайф сообщал, что двое моряков судна "Василий Головнин" погибли из-за отравления метанолом.

А в конце прошлого года премьер России Дмитрий Медведев утвердил запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции по цене ниже алкоголя.