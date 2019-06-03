Россияне стали чаще травиться алкоголем

Согласно данным за прошлый год, которые привёл Роспотребнадзор в своём докладе, в России показатель острых отравлений алкоголем составил 35,5 случая на 100 тысяч населения. И он стал самым высоким за последние пять лет.
Однако ведомство также констатирует, что число отравлений, которые закончились смертью, снизилось с 0,082 на тысячу населения (2017-й) до 0,078.
Больше всего людей травится напитками с этиловым спиртом, но также есть случаи отравления денатуратом, одеколоном и парфюмом, стеклоочистителями, суррогатами алкоголя, техническим спиртом, тормозной жидкостью, тосолом, этиленгликолем, метанолом, сивушным маслом, 2-пропанолом и другими спиртами.
Так, сегодня Лайф сообщал, что двое моряков судна "Василий Головнин" погибли из-за отравления метанолом.
А в конце прошлого года премьер России Дмитрий Медведев утвердил запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции по цене ниже алкоголя.
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