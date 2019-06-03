Суд арестовал мать-кукушку, бросившую детей в подмосковном хостеле

Женщина, которая бросила своих маленьких детей в хостеле в районе подмосковных Котельников, арестована до 28 июля. Мать-кукушка обвиняется по двум статьям — "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Оставление в опасности". Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

Перед избранием ей меры пресечения в суде женщина плакала — то ли от сожаления из-за сделанного, то ли из-за страха за собственное будущее.

Ранее сообщалось, что женщина пришла в хостел с двумя годовалыми детьми, а затем вышла за паспортом и не вернулась. С двойняшками на протяжении двенадцати часов нянчилась администратор заведения, которая параллельно пыталась дозвониться до их матери. В итоге кукушка ответила на звонок и заявила, что не может забрать годовалых сына и дочь из-за работы. На очной ставке она изменила версию и сказала, что бросила детей в хостеле из-за отсутствия дома света.