Полицейского арестовали за избиение родных покусанного мальчика

По версии следствия, сотрудник МВД прибыл в квартиру родственников пострадавшего и стал распускать руки.

Заместителя начальника отдела полиции по городскому округу Черноголовка арестовали после того, как он избил родственников покусанного собаками мальчика. В тот день, когда другие правоохранители искали потерявшегося ребёнка, полицейский успел подраться с семьёй пропавшего, сообщает "Московский комсомолец".

Майор полиции Владимир Пархоменко прибыл по месту регистрации ребёнка. По его словам, его узнал дедушка ребёнка, который из-за полицейского был привлечён к уголовной ответственности много лет назад, и тогда на сотрудника сил правопорядка напала вся семья, а он отбивался.

Родственники ребёнка же утверждают, что полицейский открыл дверь в дом ногой и сразу же начал атаковать всех, кого видел, и отбиться от него смогли, только поколотив сковородой.

Семья озаботилась фиксацией ушибов и травм сразу же, а Пархоменко обратился к медикам только через три дня. При этом следствие уверено, что он вводил в заблуждение своих коллег. Даже был объявлен в розыск.

В данный момент идёт проверка, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесёт наказание в соответствии с законодательством.

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