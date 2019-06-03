В МВД рассказали, сколько жителей Донбасса обратилось за российским гражданством

Полученные заявления будут рассмотрены в срок до трёх месяцев в соответствии с указом президента РФ.

Министерство внутренних дел РФ уже получило несколько тысяч заявлений на получение российского гражданства от жителей Донецкой и Луганской народных республик. Об этом рассказали Лайфу в пресс-службе МВД.

— На сегодняшний день принято несколько тысяч заявлений о приобретении российского гражданства, которые будут рассмотрены в срок до трёх месяцев в соответствии с указом, — уточнил представитель ведомства.

Пункты по выдаче паспортов начнут работать после принятия решений по поводу поступивших заявлений.

В МВД также напомнили, что в Ростовской области расположены четыре временных миграционных пункта, где принимаются заявления о приобретении гражданства РФ от жителей Донецкой и Луганской областей Украины.

Как сообщал Лайф, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления гражданства РФ жителям ДНР и ЛНР. Причиной такого решения глава государства назвал проблемную ситуацию с гражданскими правами на востоке Украины.