Вексельберг заявил, что санкции США привели его к "жизненному кризису"

За год с момента введения ограничений глава "Реновы" потерял почти $3 миллиарда.

Включение в санкционный список США стало полной неожиданностью для руководителя группы компаний "Ренова" Виктора Вексельберга. В этом российский предприниматель признался в интервью британской газете Financial Times.

— Всю мою жизнь я пытался быть космополитом... Перевёз всю свою семью в США. Я бы никогда не предугадал подобной реакции [со стороны властей США], той ситуации, в которой я оказался... Для меня это полный жизненный кризис, — заявил он.

За год с момента введения ограничений глава Совета директоров "Реновы" потерял почти $3 миллиарда. Однако дело тут не в деньгах и не в бизнесе, а в личной ситуации, утверждает Вексельберг. По словам миллиардера, после попадания в санкционный список он лишился возможностей, которые очень много для него значили.

— Для меня весь мир был полон возможностей. А теперь что я могу? — говорит предприниматель.

Как признался Вексельберг, он даже не подозревал, насколько сильно обострятся российско-американские отношения после избрания Дональда Трампа на пост президента США и насколько сильны антироссийские настроения в Вашингтоне.

Напомним, в апреле 2018 года Минфин США ввёл санкции в отношении семи российских бизнесменов, 12 компаний и правительственных служащих РФ. Ограничительные меры затронули и Виктора Вексельберга.