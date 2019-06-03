Адвокат матери-кукушки рассказал, почему она бросила детей в хостеле

Женщина просила суд вернуть ей малышей, обещая исполнять родительские обязанности.

Алексей Ус, адвокат Алёны Якушевой, бросившей годовалых детей в подмосковном хостеле, заявил, что не согласен с версией обвинения о намеренном оставлении ею детей.

По словам Уса, женщина оставила детей в хостеле со знакомой — администратором Мариной, которая уже оставалась с малышами. Услуги няни оплачивались.

Как рассказал адвокат, пока неизвестно, по каким причинам мать годовалых двойняшек Алёна Якушева не отвечала на телефон. Сама она заверила, что не видела поступающие звонки, поскольку была на работе.

Якушева меняет свои показания в процессе следствия, поэтому сейчас необходимо опросить свидетелей. Женщина также просит вернуть ей детей, заявляя, что хочет их воспитывать, рассказал Ус.

Напомним, 26 мая мать-кукушка оставила годовалых двойняшек в хостеле в Котельниках. После этого она не выходила на связь, заявив, что работает. Позже она сослалась на отсутствие света дома. Следователи завели уголовное дело по статьям "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка". По последним данным, суд арестовал Якушеву.