СК проведёт проверку по факту отмены поездки на турбазу детей с ВИЧ

Нижегородская компания ранее отказалась принимать группу детей с этим заболеванием.

Следственный комитет России организовал в Нижегородской области доследственную проверку после появления в СМИ сообщений об отказе в отдыхе на турбазе детям с вирусом иммунодефицита человека.

— В настоящее время следователи СКР выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Напомним, группу детей с положительным ВИЧ-статусом не приняли в спортивной деревне Новинки . Благотворительному фонду пришлось забрать обратно аванс за отдых. Однако руководители турбазы заявили, что дело совсем не в заболевании детей.