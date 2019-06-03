СК проведёт проверку по факту отмены поездки на турбазу детей с ВИЧ

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СК проведёт проверку по факту отмены поездки на турбазу детей с ВИЧ

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Фото © Следственный комитет Российской Федерации

Нижегородская компания ранее отказалась принимать группу детей с этим заболеванием.

Следственный комитет России организовал в Нижегородской области доследственную проверку после появления в СМИ сообщений об отказе в отдыхе на турбазе детям с вирусом иммунодефицита человека.

В настоящее время следователи СКР выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Напомним, группу детей с положительным ВИЧ-статусом не приняли в спортивной деревне Новинки . Благотворительному фонду пришлось забрать обратно аванс за отдых. Однако руководители турбазы заявили, что дело совсем не в заболевании детей.

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