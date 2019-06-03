Власти Сербии исключили возможность введения санкций против России

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Власти Сербии исключили возможность введения санкций против России

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Фото © Госдума РФ

Сербия не будет поддерживать санкции Запада против России. Об этом заявила председатель парламента страны Майя Гойкович. Сегодня она встретилась с российским коллегой, руководителем Госдумы Вячеславом Володиным.

Сербия никогда не станет вводить санкции в отношении России и российского народа, — сказала Гойкович.

Вячеслав Володин сегодня также встретился в Белграде с президентом Александром Вучичем. Тот ранее объяснял, почему Сербия не признаёт Крым российским.

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