Власти Сербии исключили возможность введения санкций против России

Сербия не будет поддерживать санкции Запада против России. Об этом заявила председатель парламента страны Майя Гойкович. Сегодня она встретилась с российским коллегой, руководителем Госдумы Вячеславом Володиным.

— Сербия никогда не станет вводить санкции в отношении России и российского народа, — сказала Гойкович.

Вячеслав Володин сегодня также встретился в Белграде с президентом Александром Вучичем. Тот ранее объяснял, почему Сербия не признаёт Крым российским.