Трамп: Россия проинформировала США о выводе своих людей из Венесуэлы

Российские военные специалисты прибыли в Венесуэлу в конце марта для обучения местных техников ремонту и поддержанию боевых оружейных систем.

Президент США Дональд Трамп заявил, что был проинформирован Россией о выводе большинства своих людей из Венесуэлы.

— Россия проинформировала нас, что она отозвала большую часть своих людей из Венесуэлы, — написал Трамп в своём микроблоге в "Твиттере".

О том, что Россия вывозит своих военных специалистов из Венесуэлы, днём ранее написала газета The Wall Street Journal. Однако посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг это сообщение и заявил, что работа россиян в стране продолжается с соблюдением имеющихся обязательств.