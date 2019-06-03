В Башкирии ребёнка убило флагштоком в детском лагере

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В Башкирии ребёнка убило флагштоком в детском лагере

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Фото © Vk.com / "Детская база отдыха "Чайка"

Мальчик был волонтёром. Он в момент трагического инцидента помогал натягивать волейбольную сетку.

В Бирском районе Республики Башкоростан на подростка упал флагшток в детском лагере, сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

Отмечается, что сегодня в результате множества травм 15-летний мальчик скончался на месте происшествия.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. С очевидцами и работниками лагеря проводятся беседы. Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека".

По данным местных СМИ, мальчик был волонтёром в лагере. В момент трагедии он помогал натягивать волейбольную сетку.

Ранее Лайф писал, что под Ярославлем на ребёнка упала плита памятника.

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