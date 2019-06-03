В работе Instagram зафиксировали сбои

Проблемы в работе социальной сети Instagram были зафиксированы в некоторых странах по всему миру, сообщает сервис DownDetector.
Наибольшее количество жалоб поступило от пользователей из США. Также о сбоях сообщали жители Великобритании, Испании, Португалии, Франции, Италии, Германии, Дании, Швеции и Украины.
В России большинство сообщений о сбое поступало от жителей Москвы.
Ранее Лайф сообщил, что сервисы Google восстановили работу после перебоя.
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