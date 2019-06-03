Канал BadComedian может закрыться из-за иска в 1 млн

По мнению потерпевшей стороны, блогер превысил допустимый объём цитирования, делая обзор произведения.

Кинокомпания Kinodanz предъявила иск на один миллион рублей блогеру Евгению Баженову за обзор фильма "За гранью реальности", и теперь канал BadComedian может закрыться. Об этом сообщил радиостанции "Говорит Москва" представитель блогера.

Как считает кинокомпания, Баженов превысил допустимый объём цитирования видеоряда исходного произведения.

Сам блогер ссылается на то, что в законодательстве России нет точной информации о нормах цитирования, и объясняет наличие иска тем, что критиковал работы студии.

— Абсурд в том, что на каждый фильм выделяло деньги Министерство культуры Российской Федерации. То есть по сути мы, налогоплательщики, сами оплачиваем попытку цензурировать критику! — заявил Баженов в своём видеоролике.

Блогер Евгений Баженов, он же BadComedian, известен в России своими обзорами на кино, в том числе разгромными. Ролики Баженова пользуются высокой популярностью. Так, например, обзор на "Движение вверх" за сутки собрал больше зрителей, чем фильм за 14 дней.