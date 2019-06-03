В МВД примут меры против полицейского, избившего семью покусанного ребёнка

Между майором и двумя родственниками мальчика произошёл конфликт, в результате которого все его участники получили травмы.

В МВД примут меры в отношении полицейского городского округа Черноголовка, избившего родственников покусанного собаками мальчика, рассказала Лайфу начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

— Правоохранительными органами задержан заместитель начальника отдела полиции по г.о. Черноголовка МУ МВД России "Ногинское", который подозревается в превышении должностных полномочий, — рассказала Петрова.

По её словам, следствию удалось установить, что между сотрудником полиции и двумя родственниками ребёнка произошёл конфликт, в результате которого все его участники получили травмы.

— По данному факту назначено проведение проверки, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесёт наказание в соответствии с законодательством, — пояснила начальник пресс-службы.

Она добавила, что дисциплинарную ответственность понесут и "непосредственные руководители".

Напомним, майор полиции Владимир Пархоменко избил родственников пропавшего ребёнка, которого покусали собаки. Полицейский прибыл по месту регистрации мальчика, где его узнал один из родственников, ранее осуждённый Пархоменко. Майора узнали, и на него напала вся семья.

Ранее сообщалось о женщине, которая покусала полицейских и избила их.