Лукьяненко: Городецкий снова в строю!

Знаменитый российский писатель-фантаст впервые с 2014 года показал продолжение саги о "дозорах".

Российский писатель Сергей Лукьяненко, известный по серии книг о "Дозоре" и его воине Антоне Городецком, поделился с поклонниками первой главой из продолжения серии, "Вечного Дозора", который должен стать завершением всей истории.

— В общем — игра началась, как говорил Шерлок Холмс. Антон Городецкий снова в строю. И на этот раз ему придётся распутать историю куда более запутанную и опасную, чем все предыдущие, — написал Лукьяненко в соцсети "ВКонтакте".

По словам писателя, из первой главы читателю предстоит узнать, почему Городецкий взял на себя убийство, которого не совершал, а также кто станет его напарником в "Дозоре". Также писатель пообещал, что в заключительной части его герою предстоит сделать "на самом деле самый неоднозначный и сложный выбор за всё время".