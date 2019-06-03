Кадыров поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил мусульман с их великим праздником Ураза-байрам. Текст поздравления опубликован в телеграм-канале политика.

— Поздравляю с праздником Ураза-Байрам всех мусульман РФ и других стран! Желаю крепкого здоровья, мира, благополучия и добра вам, вашим родным и близким! Да примет Всевышний Аллах от вас и от нас! Да сделает Он нас из числа тех, кто будет обрадован вестью о Вечном Рае! — говорится в сообщении.

Ураза-байрам знаменует собой окончание 30-дневного поста в месяц Рамадан. Перед днём разговения верующие выплачивают обязательную милостыню — закят аль-фитр, а в утро праздника идут на коллективную молитву в мечети.

Напомним, завтра в Москве в связи с праздником будет перекрыто несколько улиц.