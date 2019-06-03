Apple представила iOS 13 с тёмным режимом

Apple представила версию iOS 13, в которой появится тёмный режим — Dark Mode, говорится на сайте компании. Новинку анонсировал старший вице-президент по разработке ПО Крейг Федериги в ходе ежегодной конференции для разработчиков WWDC.

При выборе Dark Mode приложения и интерфейс устройства получат тёмный фон. Эта функция, отметили разработчики, полезна при работе в условиях недостаточной освещённости. Кроме того, как отмечает TechCrunch, этот режим позволит сэкономить заряд на смартфонах с OLED-дисплеями.

Ранее стало известно, что в iPad добавят калькулятор с выходом iOS 13.