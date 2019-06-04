Определились все участники четвертьфинала Roland Garros

Завершились все матчи четвёртого круга Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros), проходящего в эти дни в Париже, названы все пары четвертьфиналистов.

В мужском турнире Россию продолжает представлять 11-я ракетка мира Карен Хачанов, которому впервые удалось дойти до четвертьфинала на турнирах Большого шлема. Его соперником станет австриец Доминик Тим, который занимает четвёртую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов.

В другом четвертьфинале лидер мирового рейтинга и вероятный фаворит турнира серб Новак Джокович сыграет против немца Александра Зверева, занимающего сейчас пятую строчку. А легендарный Рафаэль Надаль, уже 11-й раз взявший главный трофей турнира и занимающий вторую строчку мирового рейтинга, сыграет с японцем Кэем Нисикори, идущим на седьмой позиции. В последней паре четвертьфиналистов рекордсмен по победам в турнирах Большого шлема швейцарец Роджер Федерер скрестит ракетки с своим земляком Станисласом Вавринкой.

В женской сетке американка Мэдисон Киз сыграет с австралийкой Эшли Барти, третья ракетка мира румынка Симона Халеп выступит против американки Аманды Анисимовой. Ещё одна американка — Слоан Стивенс — сыграет против представительницы Великобритании Йоханны Контой. В заключительной паре четвертьфиналистов чешка Маркета Вондроушова выйдет на корт против Петры Мартич из Хорватии.

Четвертьфинальные встречи пройдут 4–5 июня, а сам Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет 42,66 миллиона евро.