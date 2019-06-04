Apple представила обновления для умных часов

Главная особенность новой ОС заключается в том, что она позволяет качать приложения из AppStore прямо на смарт-часы.

Обновлённая версия операционной системы для часов Apple Watch — watchOS 6 — представлена на Всемирной конференции разработчиков программ в Сан-Хосе (Калифорния, США).

Как рассказал вице-президент Apple по вопросам развития технологий Кевин Линч, главная особенность новой ОС заключается в том, что она позволяет скачивать приложения из AppStore прямо на смарт-часы, не используя при этом смартфон. Поиск приложений можно будет осуществлять либо через Siri, либо набирая текст на мини-клавиатуре.

Ещё одно важное новшество заключается в том, что разработчики смогут создавать приложения только для Apple Watch. Для часов, например, теперь есть приложение Audiobook, которое позволяет слушать книги, сохранённые на других устройствах, Calculator, помогающий вести расчёты прямо на руке, и Noise, которое сообщит об уровне шума на концертах или при других обстоятельствах, где слишком сильный шум может оказаться вредным для человека.

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