В Красноярске полыхает склад — видео

В Красноярске на улице Котельникова произошёл пожар на складе, расположенном в промзоне города, есть угроза перехода огня на два соседних здания.
По данным местных СМИ, работы спасателей ведутся по второму номеру сложности.
По предварительным данным, площадь склада составляет 1000 квадратных метров, внутри находятся горюче-смазочные материалы. Информации о пострадавших не поступало.
В тушении участвуют 35 человек и 11 единиц техники, на место происшествия направилась лаборатория для замера содержания вредных веществ в воздухе.
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