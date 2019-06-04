Netflix показал трейлер фильма Скорсезе о Бобе Дилане

В киноленту вошли эксклюзивные интервью, уникальные кадры с концертов, а также ранее не публиковавшийся музыкальный материал.

На официальном канале Netflix в YouTube появился трейлер нового документального "лихорадочного сна" Мартина Скорсезе о концертном туре музыканта Боба Дилана.

В фильм Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story By Martin Scorsese вошли эксклюзивные интервью, уникальные кадры с концертов, а также ранее не публиковавшийся музыкальный материал, сообщает журнал Variety.

Концертный тур Rolling Thunder Revue проходил в 1975–1976 годах. В нём участвовали многие звёзды фолка тех лет. Ожидается, что в фильме будут представлены не только документальные, но и игровые съёмки, а также интервью почти всех участников Rolling Thunder Revue, взятые для фильма продюсером Боба Дилана Джеффом Розеном.

Это уже вторая работа Мартина Скорсезе об американском поэте и музыканте. Первый фильм "Нет пути домой" появился в 2005 году.

Премьера картины состоится на Netflix 12 июня.

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