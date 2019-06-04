Помпео надеется, что Россию исключат из энергопоставок в ЕС

Государственный секретарь США Майк Помпео выразил надежду, что Евросоюз будет осуществлять энергопоставки без участия России. Об этом он заявил в интервью нидерландскому отделению телекомпании RTL.
У Помпео спросили о рисках, связанных с проектом газопровода "Северный поток — 2".
— Мы в Америке просто надеемся, что Европа серьёзно подойдёт к необходимости диверсифицированной, безопасной энергетической базы, которая не привязана к России, — заявил он.
По словам Помпео, Россия якобы использует любые доступные инструменты во время конфликтов для того, чтобы "европейцам дороже встало принятие решений в собственных интересах".
— Мы надеемся, что Европа всё сделает правильно, — сказал Помпео.
На вопрос о введении санкций против компаний Нидерландов по "Северному потоку — 2", госсекретарь США сказал, что не будет говорить заранее. Такой же ответ он дал по поводу возможности исключения из подобных санкций голландских компаний.
Ранее в США рассказали о санкциях, планируемых ввести в отношении "Северного потока — 2".
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