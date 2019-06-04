Помпео надеется, что Россию исключат из энергопоставок в ЕС

Пока госсекретарь США не дал определённого ответа касательно санкций против компаний Нидерландов.

Государственный секретарь США Майк Помпео выразил надежду, что Евросоюз будет осуществлять энергопоставки без участия России. Об этом он заявил в интервью нидерландскому отделению телекомпании RTL.

У Помпео спросили о рисках, связанных с проектом газопровода "Северный поток — 2".

— Мы в Америке просто надеемся, что Европа серьёзно подойдёт к необходимости диверсифицированной, безопасной энергетической базы, которая не привязана к России, — заявил он.

По словам Помпео, Россия якобы использует любые доступные инструменты во время конфликтов для того, чтобы "европейцам дороже встало принятие решений в собственных интересах".

— Мы надеемся, что Европа всё сделает правильно, — сказал Помпео.

На вопрос о введении санкций против компаний Нидерландов по "Северному потоку — 2", госсекретарь США сказал, что не будет говорить заранее. Такой же ответ он дал по поводу возможности исключения из подобных санкций голландских компаний.

Ранее в США рассказали о санкциях, планируемых ввести в отношении "Северного потока — 2".