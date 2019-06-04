Грузовой корабль Dragon успешно вернулся с МКС

Грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX завершил свой очередной полёт к Международной космической станции (МКС) и успешно приводнился в Тихом океане. Об этом сообщает пресс-служба компании.
— Успешное приводнение Dragon подтверждено, тем самым завершена семнадцатая миссия SpaceX к космической станции и обратно, — говорится в сообщении.
Как следует из данных на официальной странице МКС, вместе с кораблём на землю было доставлено 1905 килограммов "груза", среди которого также результаты научных исследований и экспериментов, проведённых в условиях космоса.
Грузовой корабль отправлялся к станции в начале мая, видеозапись старта транслировала американская компания NASA.
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