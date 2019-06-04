"Прогресс МС-10" затопят в Тихом океане после отстыковки от МКС

Грузовой корабль запустили с космодрома Байконур 16 ноября, спустя двое суток он присоединился к Международной космической станции с грузом.

Отстыковку грузового космического корабля "Прогресс МС-10" от Международной космической станции (МКС) планируют осуществить во вторник, в день, когда ожидают затопление несгоревших обломков в несудоходной части Тихого океана. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе ЦНИИмаша, в ведении которого находится ЦУП.

— В соответствии с программой полета российского сегмента МКС отстыковка корабля "Прогресс МС-10" от служебного модуля "Звезда" планируется в 11:40 мск, — сообщили в институте.

Отмечается, что двигатели планируют включить на торможение в 14:46 по московскому времени. После этого космический грузовик погрузится в атмосферу и частично сгорит. Несгоревшие обломки упадут примерно в 15:29 по московскому времени в несудоходной части Тихого океана.

Грузовой корабль "Прогресс МС-10" запустили с космодрома Байконур 16 ноября, спустя двое суток он пристыковался к Международной космической станции, доставив около 2,5 тонны различного груза, в числе топливо, воду и сжатые газы.

Ранее сообщалось об увеличении орбиты грузового корабля "Прогресс МС-10".