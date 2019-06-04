Рэпер Jay-Z стал первым миллиардером в сфере хип-хопа

Все подсчёты состояния артиста производились после вычета "здоровой суммы с учётом образа жизни суперзвезды".

Американский хип-хоп-исполнитель Jay-Z, он же Шон Кори Картер, стал первым в истории музыкальной индустрии рэпером, чьё состояние превысило один миллиард долларов. Об этом сообщает Forbes.

Естественно, таким внушительным состоянием музыкант обзавёлся не в один момент, это не его гонорар за концерт. Журналисты проанализировали многочисленное имущество Картера, а также его доли в различных компаниях и подсчитали, что с момента его появления на американской рэп-эстраде вместе с Бигги в начале 90-х он уже не тот простой парень, каким был.

Все подсчёты состояния артиста, как указывается в статье, производились после вычета "здоровой суммы с учётом образа жизни суперзвезды". Более точно его расходы не уточняются, зато доходы просчитаны детально.

И самый значимый из них — это его доля в бренде шампанского Armand de Brignac в размере 310 миллионов долларов. Ещё 220 миллионов долларов — это его инвестиционный портфель в несколько компаний, в том числе Uber.

Третий по величине актив рэпера — коньячный бренд D'Ussé, созданный совместно с компанией Bacardi, который оценивается примерно в 100 миллионов. В такую же сумму журналисты оценивают долю музыканта в стриминговом сервисе Tidal.

Оставшуюся часть до миллиарда Jay-Z добрал своими доходами от компании Roc Nation, которую он же и основал, — 75 миллионов долларов, собственным музыкальным каталогом, который также оценивается в 75 миллионов долларов. На пять миллионов меньше была оценена его коллекция произведений искусства. Оставшиеся 50 миллионов рэперу принесли вложения в недвижимость.

Jay-Z — один из самых влиятельных современных музыкантов США, 14 его альбомов отметились на вершине Billboard 200, что является рекордом для сольных исполнителей и вторым достижением в истории США после The Beatles, у которых было 19 таких альбомов. Также он также является многократным обладателем премии "Грэмми".