США одобрили поставки самолётов F-16 в Болгарию

Продажу одобрил госдепартамент, который оценивает политические риски подобных сделок.

США одобрили поставки в Болгарию самолётов F-16 на сумму в 1,7 млрд долларов, сообщило Агентство по оборонному сотрудничеству в структуре Пентагона.

Продажу одобрил госдеп, который оценивает политические риски таких сделок. Он сделал вывод, что продажа самолётов "поспособствует задачам внешней политики и нацбезопасности США, поможет укрепить безопасность НАТО и безопасность ключевого американского партнёра".

Болгария намерена приобрести восемь самолётов модификации F-16 C/D Block 70/72, десять двигателей к ним, десять коммуникационных систем, а также прочее оборудование и боеприпасы.

Одобрение сделки американским правительством не значит, что она обязательно состоится. Переговоры проводят власти Болгарии и производитель самолётов Lockheed Martin.

В мае американский истребитель F-16 перекрасили в "цифровой" камуфляж российского истребителя пятого поколения Су-57, чтобы сымитировать "противника" в тренировочных боях.