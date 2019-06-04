Патриарх Варфоломей считает, что Киевского патриархата нет и не было

По его словам, создание и предоставление автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) никак не связано с политикой.

Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что Киевского патриархата никогда не существовало и раньше, и сейчас на Украине. Об этом он заявил на встрече с журналистами в Стамбуле, сообщает ТАСС.

— Так называемый Патриархат Киева не существует и никогда не существовал, — цитирует слова Варфоломея глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на своей странице в "Фейсбуке".

Как рассказал Варфоломей, создание и предоставление автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) никак не связано с политикой.

— Это было пастырской озабоченностью тем , что Украина не могла наслаждаться полной свободой от внешнего воздействия, особенно от Российского государства, — заявил патриарх.

Текущий статус Филарета, который до создания ПЦУ был главой неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата, по словам Варфоломея, восстановили в достоинстве "как бывший митрополит Киевский".

В данный момент ответственность за управление церковью на Украине лежит, по словам Варфоломея, на главе ПЦУ Епифании.

Ранее Лайф сообщал, что константинопольского патриарха могут низложить из-за его статуса в церковном расколе Украины.