ВКС провели испытательный пуск новой ракеты ПРО

Новая противоракета достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, отметили в МО РФ.

Воздушно-космические силы РФ провели с территории Казахстана успешный испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны. Об этом сообщает Минобороны России.

— На полигоне Сары-Шаган (Казахстан) боевым расчётом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведён очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны, — говорится в сообщении.

Как сообщил замкомандира соединения ПРО ВКС полковник Владимир Сергиенко, которого цитирует ведомство, "новая противоракета... после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, с заданной точностью поразив условную цель".

В МО РФ отметили, что система ПРО уже стоит на вооружении и предназначается для защиты от средств воздушно-космического нападения.

В министерстве обычно не раскрывают данные, какие противоракеты тестировались в каждом конкретном запуске.