СМИ сообщили о расследовании в США против Apple, Amazon, Facebook и Google

Полномочия в ходе расследования поделятся между Федеральной торговой комиссией и Минюстом.

Власти США намерены начать масштабное расследование в отношении компаний Apple, Amazon, Facebook и Google для проверки вероятных нарушений антимонопольного законодательства. Об этом информирует Reuters.

По данным источников агентства, полномочия в ходе расследования поделятся между Федеральной торговой комиссией США, которая займётся Amazon и Facebook, и Минюстом, который проверит Apple и Google.

О том, что Минюст США проведёт антимонопольное расследование в отношении Google, стало известно ещё 1 июня. Специалисты ведомства проверят, как компания ведёт бизнес и определяет порядок поиска в Интернете.