Команда Зеленского занимается стратегией "возвращения Крыма"

Представители украинского лидера отметили, что позиция Киева по поводу принадлежности полуострова осталась неизменной.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с РФ Крыма с высокопоставленными чиновниками ЕС и НАТО в ходе визита в Брюссель, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель на телеканале 1+1.

— Не думайте, что мы забыли про Крым. Ведутся консультации. Когда будет наработано определённое решение, его вынесут. Администрация хочет быть прозрачной, однако говорить о каких-либо слухах или решениях, которые могут быть очень чувствительными, до того, как будет принято это решение, администрация не хотела бы. 4 июня будет совершён первый визит, и этот вопрос Крыма будет тоже подниматься, — отметила она.

Мендель подчеркнула, что позиция Киева по поводу принадлежности полуострова осталась неизменной.

Зеленский отправляется в Брюссель 4 июня. Это будет первый зарубежный визит нового президента Украины.

Напомним, Крым стал российским регионом в марте 2014 года по результатам референдума, в ходе которого абсолютное большинство его жителей высказалось в пользу воссоединения с Россией.